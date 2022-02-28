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Коронация Медведева состоялась. Шаг в историю: российский теннисист возглавил рейтинг АТР

Коронация Медведева состоялась. Шаг в историю: российский теннисист возглавил рейтинг АТР

ТЕННИС. Турнирная хроника Все формальности соблюдены. В опубликованном в понедельник обновленном рейтинге Даниил Медведев сместил с верхней строчки Новака Джоковича.

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