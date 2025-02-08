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Топ-10 продуктов против вздутия живота: когда животик говорит «Спасибо»!

Топ-10 продуктов против вздутия живота: когда животик говорит «Спасибо»!

5/5 - (2 голоса) Вам знакомо чувство, когда живот вдруг решает раздуться, как воздушный шар на вечеринке? А джинсы внезапно начинают мстить за каждый съеденный кусочек торта? Не переживайте! Я расскажу, какие 10 супергероев среди продуктов помогут вашему животику вернуться в норму.

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