Силы ПВО перехватили 28 украинских дронов в небе над Россией

В Минобороны сообщили о перехвате силами ПВО 28 украинских беспилотников над территорией России. О пресечении ночной попытки Киева атаковать российские объекты с применением дронов самолетного типа сообщается в соцсетях оборонного ведомства 18 октября.
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