Рубль будет падать, но останется привлекательной валютой

Уже летом российская национальная валюта опустится до отметки 100 рублей за один доллар США. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член наблюдательного совета российской Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.