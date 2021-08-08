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«Ростов» встретил Семина первым очком. Палыч не изменился: в первой же игре заработал предупреждение

«Ростов» встретил Семина первым очком. Палыч не изменился: в первой же игре заработал предупреждение

«Химки» - «Ростов» - 1:1 (0:1) 8 августа. Химки. «Арена Химки». 555 зрителей. «Химки»: Лантратов - Филин, Тихий, Стойинович (Данилкин, 61), Набиуллин, Идову, Глушаков, Сабович (Трошечкин, 69), Дагерстоль, Кухарчук (Соколов, 61), Себай (Давидян, 90).

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