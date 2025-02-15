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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Давыдов об уходе Сопина из «Динамо»: «Я не понял приглашения вратаря Миски. Были и огорчения с молодыми игроками, уехавшими в Америку. Тут как в песне – «по капельке, по капельке, мы с вами набрались»

Спортивный директор московского клуба объяснил свое решение так: «Нарыв лопнул – накопились внутренние моменты, которые я не хочу выносить на обозрение.

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