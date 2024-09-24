На улице Автозаводской случилась утечка газа

Для ее устранения пришлось вскрыть асфальт В понедельник, 23 сентября, в администрации города Смоленска состоялось традиционное оперативное совещание, которое прошло под председательством мэра Александра Новикова.
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