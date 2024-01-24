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Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🪖Военные Черноморского флота РФ выполнили поиск мин с использованием подводного беспилотника Экипаж корабля противоминной обороны Черноморского флота в условиях реальной минной опасности выполнил разведывательный поиск мин на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря.

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