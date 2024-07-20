Баштад (ATP). 1/2 финала. Надаль сыграет с Айдуковичем, Боржес встретится с Тиранте

Сетка турнира здесь. Nordea Open Баштад, Швеция 15 – 21 июля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Открытые корты, грунт Полуфинал Рафаэль Надаль (Испания) Дуе Айдукович (Хорватия) Дата проведения 20 июля, 14.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ФИФА следует отстранить Израиль из-за нарушения прав палестинцев – так говорится в отчете специалистов в области международного права: «Его поведение препятствует реализации целей федерации»
- Олимпийский факел пронесли в ходе военного парада в Париже
- Месси поблагодарил партнеров по сборной, тренеров, персонал и аргентинцев перед финалом Кубка Америки: «Крепко обнимаю всех. Вперед, Аргентина! »
Свежие комментарии