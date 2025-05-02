Эксперт заявила о переходе Украины под внешний протекторат США

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Сделкой по недрам США вводят де-юре полный внешний промышленный протекторат на Украине, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.