Эксперт заявила о переходе Украины под внешний протекторат США

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Сделкой по недрам США вводят де-юре полный внешний промышленный протекторат на Украине, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
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