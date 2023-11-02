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Совбез: угрозу человечеству от извращений Запада обсудят на международной встрече

Совбез: угрозу человечеству от извращений Запада обсудят на международной встрече

Заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Александр Венедиктов заявил, что распространяемые Западом извращения несут угрозу существованию человечества, эта проблема будет обсуждаться на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в апреле 2024 года в России под эгидой Совета безопасности РФ.

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