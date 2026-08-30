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Новости для Фанов

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Две свадьбы мира Queen: как рок-легенды выдавали дочь замуж и праздновали собственную любовь

Две свадьбы мира Queen: как рок-легенды выдавали дочь замуж и праздновали собственную любовь

Свадьба — это всегда немного театр. Иногда пышный, с королевским размахом, иногда камерный, почти домашний.

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