Две свадьбы мира Queen: как рок-легенды выдавали дочь замуж и праздновали собственную любовь

Свадьба — это всегда немного театр. Иногда пышный, с королевским размахом, иногда камерный, почти домашний.
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