Тайна «Небесного диска»: раскрыта технология создания загадочного древнего артефакта Ольга ВайленкоАртефакты древности всегда привлекали внимание исследователей, но не каждый из них вызывает такой интерес, как так называемый «Небесный диск».
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