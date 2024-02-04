Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Российские активы и скупка краденого в ломбарде

Все знают такую штуку, как «пять стадий принятия неизбежного».И сейчас, когда уже всем (кроме самых упоротых и зомбированных дурачков) стало очевидно, что Россия неизбежно побеждает на украине, некоторые всё ещё находятся на стадиях «отрицание» и «торг».

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