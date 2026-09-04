Say Agency публикует документы и обвиняет «Газпром Арену» в провокации по концерту Канье Уэста

Концертное агентство Say Agency, организатор выступлений американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, опубликовало официальные документы, подтверждающие законность продажи билетов на концерты 10 и 11 октября, и обвинило арендатора площадки — «Газпром Арену» — в намеренной провокации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Windows обнаруж...
- Ч Трамп переименова...
- Посольство России...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым