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Регионы России

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Say Agency публикует документы и обвиняет «Газпром Арену» в провокации по концерту Канье Уэста

Say Agency публикует документы и обвиняет «Газпром Арену» в провокации по концерту Канье Уэста

Концертное агентство Say Agency, организатор выступлений американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, опубликовало официальные документы, подтверждающие законность продажи билетов на концерты 10 и 11 октября, и обвинило арендатора площадки — «Газпром Арену» — в намеренной провокации.

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