Кайри Ирвинг издевательски помахал рукой фанату «Оклахомы» в конце матча с «Далласом»

Защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг во время исполнения штрафных в концовке второго матча серии с «Оклахома-Сити Тандер» отреагировал на оскорбительное высказывание одного из местных фанатов и помахал ему рукой, обозначив сегодняшнюю победу техасского коллектива.