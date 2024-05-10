Кайри Ирвинг издевательски помахал рукой фанату «Оклахомы» в конце матча с «Далласом»

Защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг во время исполнения штрафных в концовке второго матча серии с «Оклахома-Сити Тандер» отреагировал на оскорбительное высказывание одного из местных фанатов и помахал ему рукой, обозначив сегодняшнюю победу техасского коллектива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии