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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» разочаровывает, команда не должна так играть. Не верю в Тамбиева и что он сможет довести клуб до чемпионства». Баландин о бело-голубых

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин поделился мнением об игре клубов в начале сезона КХЛ. «На старте чемпионата мне понравился « Локомотив ».

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