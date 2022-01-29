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Администрация Хабаровска отменила часть льгот для почетных жителей города

Администрация Хабаровска отменила часть льгот для почетных жителей города

Льготы из муниципального бюджета, полагающиеся почетным жителям Хабаровска решили упразднить из-за непопулярности этих мер.

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