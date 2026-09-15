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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич о первом ассисте Батракова за «Галатасарай»: «Замечательно, но выходить всем на Никольскую точно не стоит. Алексей – взрослый человек, он поехал туда делать результат»

Комментатор Константин Генич призвал спокойнее относиться к достижениям Алексея Батракова  в « Галатасарае ».

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