Ignio.com Дева. Ежедневный общий гороскоп за 8 августа 2024 года

Вы слишком серьезно ко всему подходите. Оно может и неплохо, с точки зрения эффективности ваших трудов, однако нервные клетки, хоть и восстанавливаются (если последние заявления ученых по этому поводу обоснованны), но все же очень медленно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии