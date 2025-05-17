России нет смысла стремиться к полной отмене санкций. И вот почему

России нет смысла стремиться к полной отмене санкций, пишет американское издание The Christian Science Monitor.
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