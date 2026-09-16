Римзил Вәлиев: Зилә белән гаиләбез журналистика нигезендә төзелде

Иҗади конкурслар лауреаты, күренекле җәмәгать эшлеклесе, Бөтендөнья татар конгрессының югары идарә органы булган Милли Шура әгъзасы Римзил Вәлиев хатыны Зилә Вәлиева белән танышу мизгеле турында сөйләде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым