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Почему завершил сотрудничество с Петросяном и 4,5 года ждал прощения Кати Семеновой. Кривое зеркало Михаила Церишенко

Почему завершил сотрудничество с Петросяном и 4,5 года ждал прощения Кати Семеновой. Кривое зеркало Михаила Церишенко

Юморист был малоизвестным актером Киевского театра эстрады, когда встретил Катю Семенову. Благодаря певице Михаил Церишенко познакомился с Игорем Угольниковым и попал в «Оба-на!», начав путь к славе.

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