СК увидел реабилитацию нацизма в выходке детей, тушивших Вечный огонь в Кингисеппе. Дети забросали пламя снежками 28 декабря.
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СК увидел реабилитацию нацизма в выходке детей, тушивших Вечный огонь в Кингисеппе. Дети забросали пламя снежками 28 декабря.