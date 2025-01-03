Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Чудесное вязание, как произведение искусства: ирландское кружево

Чудесное вязание, как произведение искусства: ирландское кружево

Крючковое ирландское кружево – не просто рукоделие, а настоящее искусство. На фоне тонкой ажурной сеточки выделяются объёмные художественные композиции, состоящие из отдельных элементов: веточек, листиков, цветов, бутонов и т.

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