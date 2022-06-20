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Выплаты нефтяникам по топливному демпферу могут сократиться в России

Выплаты нефтяникам по топливному демпферу могут сократиться в России

Федеральное агентство новостей Правительство России может изменить сумму выплат нефтяникам из бюджета по демпфирующему механизму для цен на топливо с учетом дисконта, с которым сейчас экспортируются российские нефтепродукты, сообщает «Коммерсант».

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