Выплаты нефтяникам по топливному демпферу могут сократиться в России

Федеральное агентство новостей Правительство России может изменить сумму выплат нефтяникам из бюджета по демпфирующему механизму для цен на топливо с учетом дисконта, с которым сейчас экспортируются российские нефтепродукты, сообщает «Коммерсант».
Федеральное агентство новостей Правительство России может изменить сумму выплат нефтяникам из бюджета по демпфирующему механизму для цен на топливо с учетом дисконта, с которым сейчас экспортируются российские нефтепродукты, сообщает «Коммерсант».
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