Шольц призвал Трампа не нарушать территориальные границы стран

Немецкий канцлер Олаф Шольц снова напомнил избранному президенту США Дональду Трампу о необходимости соблюдения принципа неприкосновенности государственных границ в связи с заявлениями республиканца о возможности включения Гренландии в состав Соединённых Штатов Америки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии