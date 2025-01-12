Шольц призвал Трампа не нарушать территориальные границы стран

Немецкий канцлер Олаф Шольц снова напомнил избранному президенту США Дональду Трампу о необходимости соблюдения принципа неприкосновенности государственных границ в связи с заявлениями республиканца о возможности включения Гренландии в состав Соединённых Штатов Америки.