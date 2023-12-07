«Просто уйди из моей жизни», — Тэхен окончательно решил порвать дружбу с Чонгуком

Поклонники АРМИ, слыша о том, что их кумиры скандалят друг с другом, очень расстраиваются и и сожалеют, ведь именно их взаимодействие, их дружба, общие треки и шоу, в которых кумиры снимаются толпой, приносят счастье фанатам.