Подготовка перед бурей: где «прорвет» фронт уже в ближайшее время

Известен участок, где уже в скором времени боестолкновения выйдут на новый уровень. К западу от Авдеевки идет зачистка местности перед наступлением на Карловку западнее Нетайлово, сообщает информационный ресурс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии