«Деньги выделяются всё с большим трудом»: с какими проблемами сталкивается Запад при финансировании киевского режима

Международный валютный фонд утвердил выделение Украине нового кредитного транша на $690 млн. Руководство МВФ завершило первый обзор выполнения Украиной условий 48-месячной программы расширенного финансирования.
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