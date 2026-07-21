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«Деньги выделяются всё с большим трудом»: с какими проблемами сталкивается Запад при финансировании киевского режима

«Деньги выделяются всё с большим трудом»: с какими проблемами сталкивается Запад при финансировании киевского режима

Международный валютный фонд утвердил выделение Украине нового кредитного транша на $690 млн. Руководство МВФ завершило первый обзор выполнения Украиной условий 48-месячной программы расширенного финансирования.

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