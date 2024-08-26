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Роберт Кеннеди-младший: к срыву переговоров России и Украины причастен Байден

Роберт Кеннеди-младший: к срыву переговоров России и Украины причастен Байден

Роберт Ф. Кеннеди-младший отозвал свою кандидатуру на пост главы Белого дома в 2024 году и поддержал Дональда Трампа © AP Photo / Meg Kinnard Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Роберт Кеннеди-младший вышел из президентской гонки в обмен на должность в администрации Трампа, пишет Anadolu Ajansi.

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