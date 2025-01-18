Роботизция против угрожающей нацбезопасности массовой миграции

Ситуация на рынке труда, объективная нехватка как рабочих на предприятиях, так и сотрудников в сфере услуг вновь и вновь заставляет обращаться к теме зависимостей и корреляций между потоком (как правило низкоквалифицированных) мигрантов и внедрением автоматизации и роботизации, пишет политолог Ухов.
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