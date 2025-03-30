Жители России начали массово продавать жилье в рассрочку

Известия/Константин Кокошкин До 50% россиян готовы предоставить рассрочку при продаже жилья. В некоторых городах РФ свыше 7% объектов уже реализуется с использованием этого торгового инструмента, заявила исполнительный директор федеральной компании "Этажи" Регина Дыдалина.
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