Жители России начали массово продавать жилье в рассрочку

Известия/Константин Кокошкин До 50% россиян готовы предоставить рассрочку при продаже жилья. В некоторых городах РФ свыше 7% объектов уже реализуется с использованием этого торгового инструмента, заявила исполнительный директор федеральной компании "Этажи" Регина Дыдалина.