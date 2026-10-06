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Путин назначил Елену Ардабьеву представителем при ратификации соглашения об обмене данными по судебным решениям

Путин назначил Елену Ардабьеву представителем при ратификации соглашения об обмене данными по судебным решениям

Соглашение позволит запрашивать информацию о должниках и их имуществе за границей, что повысит эффективность исполнения судебных решений.

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