В Татарстане ввели временные ограничения в аэропорту Нижнекамска

В Татарстане ранним утром 20 января ввели ограничения в аэропорту Нижнекамска (Бегишево). Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.
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