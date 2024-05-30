Вакцинация в школе увеличивает охват вакцинацией против ВПЧ

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале JAMA Network Open, школьная вакцинация может быть полезным инструментом для увеличения охвата подростков вакцинацией против вируса папилломы человека (ВПЧ).
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