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Новости Омска

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Для строительства платного моста через Омь снесут дачные участки и

Для строительства платного моста через Омь снесут дачные участки и многоквартирный дом. Мост должны начать строить уже в этом году.

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