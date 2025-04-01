Для строительства платного моста через Омь снесут дачные участки и многоквартирный дом. Мост должны начать строить уже в этом году.
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Для строительства платного моста через Омь снесут дачные участки и многоквартирный дом. Мост должны начать строить уже в этом году.