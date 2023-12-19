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Мы соседи по планете

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Как снимали «Титаник» — редкие фото со съемок

Как снимали «Титаник» — редкие фото со съемок

Откройте завесу тайн одного из самых знаменитых фильмов в истории кинематографа — «Титаник». Бигпикча собрала уникальную коллекцию редких фотографий со съемочной площадки, которые позволяют заглянуть за кулисы этого эпического проекта.

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