Северодвинцы прошли за неделю шесть рек и 14 озер Заполярья

Продолжаем рассказывать об удивительных приключениях членов северодвинского клуба «Скиталец29», который по итогам 2023 года признан Федерацией спортивного туризма Архангельской области лучшим туристическим клубом региона.
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