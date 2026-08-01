Народный ВПК приблизит окончание СВО: главная новость 1 августа

Герой России Владислав Головин обратил внимание на то, что малые предприятия и волонтерские мастерские, выпускающие всё: от маскировочных сетей до беспилотников, — вносят существенный вклад в обеспечение подразделений на передовой.
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