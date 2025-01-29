Политика как он...
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Политика как она есть

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Бывший спикер Рады Разумков: Зеленский не занимается развитием Украины

Бывший спикер Рады Разумков: Зеленский не занимается развитием Украины

Владимир Зеленский сосредоточен на борьбе с политическими конкурентами, а не на развитии страны. Такое мнение выразил бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала «Фабрика новостей».

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