Бывший спикер Рады Разумков: Зеленский не занимается развитием Украины

Владимир Зеленский сосредоточен на борьбе с политическими конкурентами, а не на развитии страны. Такое мнение выразил бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала «Фабрика новостей».
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