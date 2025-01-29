Бывший спикер Рады Разумков: Зеленский не занимается развитием Украины

Политика как она есть

Владимир Зеленский сосредоточен на борьбе с политическими конкурентами, а не на развитии страны. Такое мнение выразил бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала «Фабрика новостей».