Кемеровчанин и азербайджанец обвиняются во взяточничестве

В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу сообщили о том, что житель Кемерова и гражданин Республики Азербайджан обвиняются в преступлении по статьям «Дача взятки» и «Посредничество во взяточничестве».
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