"Первые три месяца дались очень сложно". Ида Галич рассказала, как протекает ее вторая беременность

34-летняя Ида Галич рассказала о том, как протекает ее вторая беременность. В своем телеграм-канале блогерша опубликовала фото из самолета, в котором она летела в Москву из Парижа, и призналась, что не ожидала от себя такой активности, какую она демонстрировала подписчикам последние несколько дней.
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