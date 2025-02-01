"Первые три месяца дались очень сложно". Ида Галич рассказала, как протекает ее вторая беременность

34-летняя Ида Галич рассказала о том, как протекает ее вторая беременность. В своем телеграм-канале блогерша опубликовала фото из самолета, в котором она летела в Москву из Парижа, и призналась, что не ожидала от себя такой активности, какую она демонстрировала подписчикам последние несколько дней.