Запаниковавшие жители Аляски бросились скупать продукты в ожидании мощного извержения вулкана. Почти 300 тысяч жителей готовятся к потенциальному извержению вулкана Сперр, расположенного всего в 130 километрах от Анкориджа.
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