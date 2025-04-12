Политика как она есть

Запаниковавшие жители Аляски бросились скупать продукты в ожидании мощного извержения вулкана. Почти 300 тысяч жителей готовятся к потенциальному извержению вулкана Сперр, расположенного всего в 130 километрах от Анкориджа.