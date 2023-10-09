Средняя загрузка отелей Казани оказалась выше, чем в Санкт-Петербурге

По итогам января-августа 2023 года средняя загрузка отелей Казани составила 66,1%. Показатель оказался выше, чем Санкт-Петербурге (65,7%), но чуть ниже, чем в Москве (70,1%), сообщила на «деловом понедельнике» директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.