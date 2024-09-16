Хазин: РФ через 20 лет займет территорию Финляндии благодаря США

Экономист Михаил Хазин заявил, что Финляндия оказалась в сложной ситуации, которая, по его мнению, приведет к значительному сокращению ее населения, а опустевшие территории могут быть заняты Россией в будущем.
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