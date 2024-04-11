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Царьград

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Время продажи алкоголя в «наливайках» намерены ограничить в Забайкалье

Какой график работы предложила РСТ Забайкалья, расскажет «Царьград».РСТ региона выступила с инициативой ограничить время продажи алкоголя в объектах общественного питания, которые находятся в многоэтажках.

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