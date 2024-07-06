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Ученые: До обледенения в Антарктиде росли тропические леса

Ученые: До обледенения в Антарктиде росли тропические леса

В журнале Science Advances появилась статья, согласно которой подо льдами Антарктиды когда-то существовала разветвленная трансконтинентальная речная система, простиравшаяся на 1500 километров, а также многочисленные болота.

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