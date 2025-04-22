Минобороны РФ рассказало о подвиге мотострелка, спасшего 10 раненых бойцов

«Действуя в составе подразделения мотострелков, рядовой Михаил Беккеров выполнял задачи по эвакуации с линии боевого соприкосновения российских военнослужащих, получивших ранения», — говорится в сообщении.
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