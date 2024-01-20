Держал в себе всю злость на Путина и ребят Z, депутат высказался и пулей переметнулся в Казахстан, надолго ли?

Avia.pro - Новости Сергей Медведев, депутат городской думы Перми, стал центральной фигурой в скандале после публикации в социальной сети "ВКонтакте".
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