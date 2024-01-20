Держал в себе всю злость на Путина и ребят Z, депутат высказался и пулей переметнулся в Казахстан, надолго ли?

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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sss
трудно судить, когда нет текста его выступлений.
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2 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
А кто это? &quot;ебутат&quot; ? Это уже слово нарицательное, типа - &quot;пидор&quot;. Избирательная система &quot;по спискам&quot; давно изжила себя. Все эти &quot;спортсмены&quot; и прочие люди, пристегнутые к партиям - балласт, никому не нужный груз и просто кот в мешке.
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1 час.
Ингерман Ланская
вот он какой - настоящий то камунизд.... нагадил в России и поехал в притоны амстердама апрельские тезисы писать
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1 час.

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