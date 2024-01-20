Держал в себе всю злость на Путина и ребят Z, депутат высказался и пулей переметнулся в Казахстан, надолго ли?

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

А кто это? "ебутат" ? Это уже слово нарицательное, типа - "пидор". Избирательная система "по спискам" давно изжила себя. Все эти "спортсмены" и прочие люди, пристегнутые к партиям - балласт, никому не нужный груз и просто кот в мешке.